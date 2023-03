M1 Kliniken Aktie: Starker Kursanstieg sorgt für Aufsehen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für Finanzanalysen, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation setzt. Im Januar 2022 liegt der 7-Tage-RSI für die M1 Kliniken-Aktie bei 67,27%, was im neutralen Bereich liegt und darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf einer längeren Zeitspanne von 25 Tagen zeigt jedoch einen Wert von 38,53%, was auch als neutral betrachtet wird. Insgesamt bleibt das Rating für M1 Kliniken somit “neutral”.

Attraktive Dividendenoptionen für Anleger

Das Verhältnis zwischen Dividendenrendite und Aktienkurs bei M1 Kliniken beträgt derzeit 0, was auf eine negative Differenz von -3 hinweist. Diese Situation lässt sich jedoch auch durch den Fokus des Unternehmens auf Wachstum...