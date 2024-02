Guizhou Wire Rope Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Guizhou Wire Rope liegt bei 76,07, was auf eine negative Bewertung hinweist. Der RSI25 beträgt 74,69, was ebenfalls auf eine schlechte Entwicklung in den letzten 25 Tagen hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um Guizhou Wire Rope lassen sich über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionen und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie zeigt dabei nur eine geringe Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was einer Einschätzung als "Neutral" entspricht. Insgesamt ergibt sich daher auch hier die Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Guizhou Wire Rope im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,1 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt sie damit 24,06 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -21,04 Prozent, und Guizhou Wire Rope liegt aktuell 24,06 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt Guizhou Wire Rope mit einer Ausschüttung von 0,18 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (2,07 %) deutlich niedriger. Die Differenz von 1,89 Prozentpunkten führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht".