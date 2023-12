M1 Kliniken Aktie: Jubelschreie!

Das Anleger-Sentiment für M1 Kliniken basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die sich in den letzten zwei Wochen eher neutral zeigten. Anleger äußerten sich an vier Tagen positiv, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Größtenteils neutral waren die Anleger an insgesamt zehn Tagen. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche erzielte M1 Kliniken in den letzten 12 Monaten eine Performance von 66,18 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -8,26 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +74,44 Prozent im Branchenvergleich. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -9,1 Prozent im letzten Jahr, wobei M1 Kliniken um 75,28 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die M1 Kliniken-Aktie zeigt einen Wert von 14, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (25,44) deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist und ebenfalls mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für M1 Kliniken.

Die aktuelle Dividendenrendite für M1 Kliniken beträgt 0 Prozent, was unter dem Mittelwert (1,07) für diese Aktie liegt. Dadurch erhält M1 Kliniken eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik von den Analysten.