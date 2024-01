M1 Kliniken Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Aktienkurs von M1 Kliniken hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" eine Rendite von 30,6 Prozent erzielt, was mehr als 39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Gesundheitsdienstleister"-Branche lag die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten bei -7,85 Prozent, M1 Kliniken übertrifft diesen Wert mit 38,45 Prozent deutlich. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von M1 Kliniken liegt mit 32,85 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 107. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin, und daher erhält M1 Kliniken auf Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Im Hinblick auf die Dividende hat M1 Kliniken derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -6,05 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Gesundheitsdienstleister"-Unternehmen bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen heute eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet fällt auf, dass die Diskussionsintensität bei M1 Kliniken deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von M1 Kliniken.