Lyxor US TIPS (DR) UCITS ETF - D-USD: Das ist erstaunlich!

Lyxor US TIPS (DR) UCITS ETF - D-USD gehört zum Unternehmen Lyxor International Asset Management S.A.S.. Der ETF lässt sich unter der ISIN: LU1452600270 in Deutschland an der XETRA Börse handeln. Der Schlusskurs von Lyxor US TIPS (DR) UCITS ETF - D-USD lag am 15. August 2022 bei 111 Euro. Lyxor US TIPS (DR) UCITS ETF - D-USD: Die Bullen… Hier weiterlesen