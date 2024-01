Lytix Biopharma AS Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

In den letzten zwei Wochen wurde in sozialen Medien besonders positiv über Lytix Biopharma diskutiert. An vier Tagen war das Anleger-Sentiment positiv, während keine negativen Diskussionen registriert wurden. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Wir haben die Aktie von Lytix Biopharma in Bezug auf die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Lytix Biopharma weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Lytix Biopharma liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 35,5 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 45,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Lytix Biopharma-Aktie eine Abweichung von -12,9 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von +10,2 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.