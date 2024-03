Lytix Biopharma AS Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Diskussionen rund um Lytix Biopharma auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Kommentare. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Lytix Biopharma bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lytix Biopharma-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,59 EUR liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 0,535 EUR liegt damit deutlich darunter (Unterschied -9,32 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 0,55 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,73 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Lytix Biopharma lassen auf eine mittlere Aktivität im Netz schließen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Lytix Biopharma in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lytix Biopharma-Aktie hat einen Wert von 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (54,82) lässt die Aktie weder überkauft noch -verkauft erscheinen und resultiert somit ebenfalls in einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lytix Biopharma.