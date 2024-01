Lytix Biopharma AS Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Lytix Biopharma hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und liegt aktuell bei einem Kurs von 0,55 EUR. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um 12,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was als kurzfristig "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt die Betrachtung der vergangenen 200 Tage ein anderes Bild, da die Aktie um 11,29 Prozent unter dem GD200 liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Lytix Biopharma wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 32,51 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 46,29 ebenfalls eine neutrale Bewertung an. Somit wird die Aktie auch in Bezug auf den RSI insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Lytix Biopharma wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild.

Auch die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen ist.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Lytix Biopharma kurzfristig eine neutrale bis positive Einschätzung erhält, während die langfristige Stimmung und die Anleger-Stimmung als positiv bewertet werden.