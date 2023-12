Lytix Biopharma AS Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Stimmung und das Interesse an Lytix Biopharma im Internet haben einen neutralen Charakter. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität, was zu der Bewertung "Neutral" führt. Es gab kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für Lytix Biopharma liegt bei 90,32, was als überkauft betrachtet wird. Daher wird diese Situation als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 69 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Lytix Biopharma derzeit -17,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und -32,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage entfernt ist. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.