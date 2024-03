Lytix Biopharma AS Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die technische Analyse von Lytix Biopharma zeigt, dass das Unternehmen momentan sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,59 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,515 EUR liegt, was einer Abweichung von -12,71 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,55 EUR unter dem letzten Schlusskurs (-6,36 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lytix Biopharma-Aktie auf kurzfristiger Basis überverkauft ist, mit einem RSI von 28,92 Punkten. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung und das Buzz rund um Lytix Biopharma in den sozialen Medien zeigen, dass die Kommentare und Themen neutral sind. Es gab in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund der Analyse trendfolgender Indikatoren, des RSI und des Sentiments in den sozialen Medien mit einem "Neutral"-Rating bewertet.