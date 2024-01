Lyra Therapeutics Inc Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Analystenbewertung für die Lyra Therapeutics-Aktie zeigt, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den vergangenen zwölf Monaten alle 2 Einstufungen als "Gut" bewertet wurden. Es gibt keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt somit bei "Gut". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten zu Lyra Therapeutics. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 13,5 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 159,62 Prozent vom letzten Schlusskurs (5,2 USD) steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist ebenfalls "Gut". Zusammenfassend erhält Lyra Therapeutics von den Analysten somit ein durchweg positives Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Lyra Therapeutics. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab jedoch, dass in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Fokus standen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" bezüglich der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lyra Therapeutics-Aktie liegt bei 15,74, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 25, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und somit ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 3,27 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,2 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +59,02 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 3,64 USD über dem letzten Schlusskurs (+42,86 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.