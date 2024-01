Lyons Aktie: Finger weg?

Die aktuelle Dividendenrendite der Aktie von Lyons beträgt 2,98 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 135,84 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens, die als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend negative Meinungen zur Aktie von Lyons veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Lyons beschäftigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Lyons aktuell mit einem Wert von 100 überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Selbst wenn der Zeitraum für die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich immer noch ein Wert von 83, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lyons bei 9,5, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,4 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Dividendenrendite, das Anleger-Sentiment, der Relative Strength Index und fundamentale Kriterien zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie von Lyons führen.