Lyons Aktie: Aus und vorbei!

Die Aktie von Lyons wird aus verschiedenen Perspektiven analysiert. In technischer Hinsicht liegt der Kurs von 42 USD derzeit um -7,39 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (GD200) beträgt die Distanz -13,79 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 9,5, was 39 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 15. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Beurteilung herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 80,43 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Ebenso ist der RSI25 auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 83,11 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 2,98 Prozent, was 135,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Lyons-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Lyons aus verschiedenen Analyseperspektiven betrachtet und überwiegend mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.

