LyondellBasell und Shakti Plastic Industries unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Förderung des mechanischen Recyclings in Indien

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) -ROTTERDAM, Niederlande, 21. Oktober 2022 /PRNewswire/ – LyondellBasell und Shakti Plastic Industries, Indiens größter Kunststoffrecycler und Abfallsammler, haben eine Absichtserklärung zur Gründung eines Joint Ventures für den Bau und Betrieb einer vollautomatischen, mechanischen Recyclinganlage in Indien unterzeichnet. Die Anlage soll starre Verpackungsabfälle verarbeiten und jährlich 50.000 Tonnen recyceltes Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) produzieren, was dem Einwegkunststoffabfall von 12,5 Millionen Bürgern entspricht. Die neue Anlage soll die größte Anlage für mechanisches Recycling in Indien werden und wird voraussichtlich Ende 2024 in Betrieb gehen. LyondellBasell wird die von diesem Joint Venture hergestellten Rezyklatprodukte vermarkten und damit das Volumen seines Circulen Recover-Sortiment an PE- und PP-Materialien ergänzen, um die steigende Nachfrage von Verarbeitern und Markeninhabern in Indien nach recycelten Polymermaterialien zu decken.„Das vorgeschlagene Joint Venture wird es uns ermöglichen, das Problem der Kunststoffabfälle im zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt anzugehen und unser Angebot an Kreislaufpolymeren auf Indien auszuweiten", sagt Yvonne van der Laan, LyondellBasell Executive Vice President, Circular and Low Carbon Solutions. „Durch die Kombination unseres jeweiligen Fachwissens mit Shakti Plastic Industries wird ein innovatives System geschaffen, das mit dem Wachstum der Kreislaufwirtschaft skaliert werden kann."Nach seiner Gründung wird das Joint Venture die Stärken der einzelnen Partner nutzen. Mit der Entwicklung einer Recycling-Infrastruktur in Indien wird Shakti Plastic Industries den Prozess der Abfallsammlung strukturieren und formalisieren, um die für das neue Unternehmen zu verwendenden Materialien zu sichern. LyondellBasell wird seine langjährige Führungsposition in der innovativen Kunststoffproduktionstechnologie, seine große Erfahrung in der Produktentwicklung und seine fundierten Kenntnisse der Polymermärkte in Indien einsetzen.„Die Kreislaufwirtschaft wird sich zunehmend zu einem kritischen Teil der Kunststoff-Wertschöpfungskette in Indien entwickeln und erfordert Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, um eine nachhaltige Welt des Kunststoffrecyclings zu entwickeln", sagt Rahul V. Podaar, Managing Director von Shakti Plastic Industries. „Auf unserem Weg, ein wertvoller Akteur in der Kreislaufwirtschaft zu werden, werden wir weiterhin nach Möglichkeiten für künftiges Wachstum suchen. Gemeinsam mit LyondellBasell werden wir in Indien eine Vorreiterrolle bei der Wiederverwertung von Hartkunststoffabfällen einnehmen und damit die Regierungsinitiative zur Wiederverwendung von recyceltem Kunststoff in Verpackungsanwendungen unterstützen."Informationen zu LyondellBasell Als führendes Unternehmen in der globalen chemischen Industrie strebt LyondellBasell jeden Tag danach, das sicherste, am besten geführte und am meisten geschätzte Unternehmen in unserer Branche zu sein. Die Produkte, Materialien und Technologien des Unternehmens tragen in mehr als 100 internationalen Märkten zu nachhaltigen Lösungen für Lebensmittelsicherheit, Zugang zu sauberem Wasser, Gesundheitsfürsorge und Kraftstoffeffizienz bei. LyondellBasell legt großen Wert auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Eingliederung und setzt sich unter dem Motto Advancing Good für das Gute ein, wobei der Schwerpunkt auf unserem Planeten, den Gemeinden, in denen wir tätig sind, und unserer zukünftigen Belegschaft liegt. Das Unternehmen ist sehr stolz auf seine erstklassige Technologie und seine Kundenorientierung. LyondellBasell hat seine Ambitionen und Maßnahmen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz verstärkt, um die globalen Herausforderungen in Bezug auf Kunststoffabfälle und Dekarbonisierung zu bewältigen, und hat kürzlich weitere Initiativen zur Ausweitung seiner mechanischen und fortschrittlichen Recycling-Fußabdrücke angekündigt. Im Jahr 2022 wurde LyondellBasell zum fünften Mal in Folge vom FORTUNE Magazine als eines der weltweit am meisten bewunderten Unternehmen – „World's Most Admired Companies" – ausgezeichnet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.lyondellbasell.com oder folgen Sie @LyondellBasell (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3681496-1&h=3646968242&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3681496-2%26h%3D3235131061%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.linkedin.com%25252Fcompany%25252Flyondell-basell%25252F%25253FminiCompanyUrn%25253Durn%2525253Ali%2525253Afs_miniCompany%2525253A5667%252526lipi%25253Durn%2525253Ali%2525253Apage%2525253Ad_flagship3_feed%2525253BwF2GxPbET4ix3Rj%2525252B1tlEOQ%2525253D%2525253D%252526licu%25253Durn%2525253Ali%2525253Acontrol%2525253Ad_flagship3_feed-actor_container%252526lici%25253D38mXQHpTyzJjhSlW%2525252FYR2Aw%2525253D%2525253D%2526data%253D05%25257C01%25257CMichael.Kuhlmann%252540LyondellBasell.com%25257C3cf294c0e1d9445813c008daade0f212%25257Cfbe6208106d8481dbaa034149cfefa5f%25257C0%25257C0%25257C638013478888573082%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C3000%25257C%25257C%25257C%2526sdata%253DfuxEEzGQHlVlkecoTO7IGDhQqYOkz%25252FOjd0QuldHpzQw%25253D%2526reserved%253D0%26a%3D%2540LyondellBasell&a=%40LyondellBasell) auf LinkedIn.Informationen zu Shakti Plastic Industries Das 1969 gegründete Unternehmen Shakti Plastic Industries mit Sitz in Mumbai recycelt alle Arten von Kunststoffabfällen und ist einer der führenden Recycler von Kunststoffabfällen in Indien. Unter der Leitung unseres Gründers, Herrn Vishwanath Podaar, kann das Unternehmen Shakti Plastic Industries auf ein Erbe von über drei Generationen zurückblicken. Shakti Plastics ist seit fünfzig Jahren der führende Branchenexperte für die Entsorgung von Post-Consumer- und Industrieabfällen. Das Unternehmen befasst sich mit der Sammlung und dem Recycling von flexiblen, MLP-, starren und gemischten Kunststoffen sowie allen anderen Kunststoffarten. Das Unternehmen verfügt über ein flächendeckendes Sammelsystem in Indien und Dubai und betreibt sechs Recyclinganlagen in ganz Indien und eine in Dubai.Shakti bietet mehr als 450 großen Markenherstellern in ganz Indien Lösungen für die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) an und sorgt für Best Practices bei Sammlung, Logistik und Recycling mit durchgängiger Transparenz und Rückverfolgbarkeit. Zudem unterstützt es Markenhersteller bei der Optimierung ihrer ESG-Leistung. Die FuE- und Innovationsteams des Unternehmens haben mehrere preisgekrönte Produkte aus Kunststoffabfällen entwickelt, die zu 100 % aus recyceltem Material bestehen. Das Unternehmen ist technologieorientiert, verfügt über einen eigenen digitalen Bereich und hat in ein digitales Start-up-Unternehmen investiert, das an durchgängigen Rückverfolgbarkeits-, Blockchain-, Web3- und NFT-basierten Lösungen für die Bewirtschaftung von Kunststoffabfällen arbeitet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.shaktiplasticinds.com oder folgen Sie @theshaktiplasticindustries (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3681496-1&h=3960578148&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3681496-2%26h%3D426088828%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.linkedin.com%25252Fcompany%25252Ftheshaktiplasticindustries%2526data%253D05%25257C01%25257CMichael.Kuhlmann%252540LyondellBasell.com%25257C3cf294c0e1d9445813c008daade0f212%25257Cfbe6208106d8481dbaa034149cfefa5f%25257C0%25257C0%25257C638013478888573082%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C3000%25257C%25257C%25257C%2526sdata%253DprdfJG7QYoRSZt2XUWi4fKW0gYXgy0DEF9x2xpl9DXM%25253D%2526reserved%253D0%26a%3D%2540theshaktiplasticindustries&a=%40theshaktiplasticindustries) auf LinkedIn.Zukunftsgerichtete Aussagen für LyondellBasellDie Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen der Geschäftsleitung, die zum Zeitpunkt der Erstellung für angemessen gehalten werden, und unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Prognosen, erwarteten Ergebnissen oder anderen in dieser Mitteilung geäußerten Erwartungen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Fähigkeit, die beschriebene Transaktion oder den Zeitplan für diese Transaktion abzuschließen; den erfolgreichen Bau und Betrieb der in dieser Mitteilung beschriebenen Anlagen; unsere Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten; unsere Fähigkeit, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, einschließlich der Fähigkeit, die Produktion von recycelten und erneuerbaren Polymeren zu erhöhen, um unsere Ziele und Prognosen zu erreichen; und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen in geografischen Regionen oder Märkten, die von LyondellBasell und seinen Tochtergesellschaften bedient werden oder in denen sich Betriebe des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften befinden. Obwohl diese Aussagen und Prognosen in gutem Glauben gemacht werden, können LyondellBasell und sein Management nicht garantieren, dass die erwarteten zukünftigen Ergebnisse erreicht werden. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, sind im Abschnitt „Risikofaktoren" unseres Formulars 10-K für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr zu finden, das unter www.lyondellbasell.com auf der Seite Investor Relations zu finden ist. 