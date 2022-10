LyondellBasell gründet Joint Venture zum Bau einer Anlage zur Sortierung und zum Recycling von Kunststoffabfällen und plant den Bau einer chemischen Recyclinganlage

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) -LyondellBasell und 23 Oaks Investments, Leiferde/Niedersachsen, haben eine Vereinbarung zur Gründung von Source One Plastics unterzeichnet, einem Joint Venture, das eine energieeffiziente, fortschrittliche Sortier- und Recyclinganlage für Kunststoffabfälle in Deutschland bauen wird. Die neue Anlage, die erneuerbare Energie aus Wind und Biomasse nutzt, soll die Menge an Kunststoffverpackungsabfällen verarbeiten, die von rund 1,3 Millionen Bundesbürgern pro Jahr erzeugt wird. Diese Abfälle werden heute nicht recycelt, sondern meist verbrannt.Die Anlage von Source One Plastics wird Abfälle aufbereiten, die einen wesentlichen Teil des Ausgangsmaterials für eine chemische Recyclinganlage liefern soll, die LyondellBasell am Standort Wesseling, Deutschland, zu errichten plant. Diese Anlage, in der die firmeneigene MoReTec-Technologie von LyondellBasell zum Einsatz kommt, wird die erste, einsträngige chemische Recyclinganlage im Industriemaßstab sein, die die Fähigkeit zur weiteren Skalierung demonstrieren soll. LyondellBasell betreibt bereits eine MoReTec-Anlage im semi-industriellen Maßstab an seinem Standort in Ferrara, Italien.Die neue Anlage von LyondellBasell ist für die Umwandlung von aufbereiteten, schwer zu recycelnden Kunststoffabfällen als Ausgangsmaterial für neue Kunststoffe ausgelegt. Sobald sie in Betrieb ist, wird sie das Recycling der meisten Kunststoffartikel, wie mehrschichtigen Lebensmittelverpackungen oder Behälter aus Mischplastik ermöglichen. Die endgültige Investitionsentscheidung für dieses Projekt ist für die kommenden Monate geplant. Beide Projekte tragen zum Nachhaltigkeitsziel von LyondellBasell bei, den Kunststoffabfall in der Umwelt zu beenden"Wir sind bestrebt, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Nachfrage nach erneuerbaren und kreislauforientierten Lösungen zu befriedigen", sagt Yvonne van der Laan, LyondellBasell Executive Vice President, Circular and Low Carbon Solutions. "Um eine echte Kreislaufwirtschaft zu erreichen, müssen wir kreative Lösungen finden, um die Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Wir unternehmen einen wichtigen ersten Schritt in den vorgelagerten Bereich unseres Geschäfts, um uns den Zugang zu Kunststoffabfällen zu sichern, die wir in unseren chemischen Recyclinganlagen in neue Kunststoffe umwandeln werden. Dies wird uns in die Lage versetzen, unser Ziel zu erreichen und bis 2030 jährlich zwei Millionen Tonnen Polymere aus recycelten oder erneuerbaren Ressourcen zu produzieren."23 Oaks Investments ist ein strategischer Lösungsanbieter für das Upcycling von PCR-Kunststoffabfällen und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Kunststoffindustrie. Das Joint Venture Source One Plastics wird ein breites Portfolio an Dienstleistungen anbieten, darunter Abfallbeschaffung, -sortierung und -vorbehandlung, um Ausgangsmaterial zu liefern, das für die Herstellung von hochwertigem PCR-Material für eine Reihe von Anwendungen geeignet ist."Mit unserer globalen Erfahrung auf allen Ebenen der Kreislaufwirtschaft und unserem umfassenden Wissen in allen Bereichen der Wertschöpfungskette des Kunststoffrecyclings, kombiniert mit unserem starken Hands-on Ansatz, sind wir überzeugt, dass wir die richtige Mischung an Kompetenzen haben, um Source One Plastics zum Erfolg zu führen", sagt Kai Hoyer, Managing Partner von 23 Oaks Investment. "23 Oaks kann seinen Teil dazu beitragen, dass die Ziele von LyondellBasell, sein Angebot an zirkulären Polymerprodukten zu erweitern und das chemische Recycling weiterzuentwickeln, um eine Anlage im Industriemaßstab zu bauen, Realität werden können."Zusätzlich der chemischen Recyclinganlage im semi-industriellen Maßstab hält LyondellBasell eine 50%ige Beteiligung an Quality Circular Polymers (QCP). QCP nutzt ein mechanisches Recyclingverfahren, um aus Verpackungsabfällen hochwertige Kunststoffgranulate herzustellen, die unter anderem in Elektrogeräten, Waschmittelflaschen und Koffern verwendet werden.Über LyondellBasell Als eines der führenden Chemieunternehmen der Welt strebt LyondellBasell jeden Tag danach, das sicherste, am besten geführte und am meisten geschätzte Unternehmen in unserer Branche zu sein. Die Produkte, Materialien und Technologien des Unternehmens tragen zu nachhaltigen Lösungen für Lebensmittelsicherheit, Zugang zu sauberem Wasser, Gesundheitsversorgung und Kraftstoffeffizienz in mehr als 100 internationalen Märkten bei. LyondellBasell legt großen Wert auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion und fördert wohltätige Zwecke in aller Welt mit dem Schwerpunkt auf Umweltschutz, den Gemeinden, in denen wir tätig sind, und unserer zukünftigen Belegschaft. Das Unternehmen ist sehr stolz auf seine erstklassige Technologie und seine Kundenorientierung. LyondellBasell hat seine Ambitionen und Maßnahmen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz verstärkt, um die globalen Herausforderungen der Kunststoffabfälle und der Dekarbonisierung anzugehen. Im Jahr 2022 wurde LyondellBasell zum fünften Mal in Folge vom FORTUNE Magazine als eines der "World's Most Admired Companies" ausgezeichnet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.lyondellbasell.com oder folgen Sie @LyondellBasell (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3670509-1&h=95675306&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3670509-1%26h%3D3838395323%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.linkedin.com%25252Fcompany%25252Flyondell-basell%25252F%25253FminiCompanyUrn%25253Durn%2525253Ali%2525253Afs_miniCompany%2525253A5667%252526lipi%25253Durn%2525253Ali%2525253Apage%2525253Ad_flagship3_feed%2525253BwF2GxPbET4ix3Rj%2525252B1tlEOQ%2525253D%2525253D%252526licu%25253Durn%2525253Ali%2525253Acontrol%2525253Ad_flagship3_feed-actor_container%252526lici%25253D38mXQHpTyzJjhSlW%2525252FYR2Aw%2525253D%2525253D%2526data%253D04%25257C01%25257C%25257C27498e398e8848495c7708d9fc712281%25257Cfbe6208106d8481dbaa034149cfefa5f%25257C0%25257C0%25257C637818385111805214%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C3000%2526sdata%253DnZQ1RWDelzqh4E5slWhMdZoePeVJR5jfdkLPNxYKT8s%25253D%2526reserved%253D0%26a%3D%2540LyondellBasell&a=%40LyondellBasell) auf LinkedIn.Über 23 Oaks Die 23 Oaks Investment GmbH ist eine Dachgesellschaft, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die globale Infrastruktur für eine geschlossene Kreislaufwirtschaft mittels finanzieller und operativer Beteiligung an nachhaltigen Unternehmen der Kunststoffindustrie zu schaffen. Sie investiert in ressourcenschonende Produktentwicklung sowie in die Konzeption und den Bau von innovativen Erfassungs-, Sortier-, und Recyclingsystemen. 23 Oaks führt ökologische und ökonomische Gewinne in der Circular Economy zusammen und bietet Lösungen für den umwelt- und klimagerechten Einsatz von Kunststoffen. Gegründet wurde 23 Oaks im Juni 2019 von Kai Hoyer in Leiferde/Niedersachsen, Deutschland.Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen der LyondellBasell Geschäftsführung, die zum Zeitpunkt der Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, und zwar insbesondere aufgrund folgender von Faktoren: Unsere Fähigkeit, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, die Produktion von recycelten und erneuerbaren Polymeren zu steigern, unsere Fähigkeit, Energie aus erneuerbaren Quellen zu beziehen; potenzielle behördliche Maßnahmen; sowie den erfolgreichen Bau und die Inbetriebnahme von Joint Ventures, wie in dieser Pressemitteilung beschrieben. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen, finden Sie in den Abschnitten „Risikofaktoren" in unserem Formular 10-K für das am 31. Dezember 2021 geendete Jahr unter www.LyondellBasell.com auf der Seite Investor Relations und auf der Website der Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov zu finden sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, und wenn sie eintreten, welche Auswirkungen sie auf unsere Betriebsergebnisse oder unsere Finanzlage haben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurden, und basieren auf den Schätzungen und Meinungen der Geschäftsführung von LyondellBasell zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. LyondellBasell übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsführung ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.