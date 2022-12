LyondellBasell erhöht Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, einschließlich Scope 3

Houston und London (ots/PRNewswire) -LyondellBasell (NYSE: LYB), ein führendes Unternehmen der globalen Chemieindustrie, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen sein Ziel zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG) für 2030 für Scope-1- und Scope-2-Emissionen von 30 Prozent auf 42 Prozent im Vergleich zu 2020 erhöhen wird. Darüber hinaus wird das Unternehmen für 2030 ein Ziel für die Reduzierung der THG-Emissionen nach Scope 3 von 30 Prozent festlegen, bezogen auf das Basisjahr 2020 und in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Science Based Targets Initiative (SBTi). Das bereits früher angekündigte Ziel des Unternehmens, bis 2050 die THG-Emissionen aus dem globalen Betrieb auf Null zu reduzieren, bleibt unverändert.„Wir glauben, dass ein ehrgeizigeres THG-Reduktionsziel erreichbar ist und einen erheblichen Wert für alle unsere Stakeholder schaffen wird", sagte Peter Vanacker, CEO von LyondellBasell. „Die Verringerung der Emissionen und der gleichzeitige Aufbau eines Weltklasse-Unternehmens für Kreislaufwirtschaft und kohlenstoffarme Lösungen ist notwendig, um die Anforderungen zu erfüllen, die wir in der gesamten Wertschöpfungskette sehen. Dieser Ansatz ist nicht nur gut für die Gesellschaft, sondern auch gut für die Wirtschaft. Wir werden einen disziplinierten Ansatz verfolgen, um renditestarke Projekte zu priorisieren, und wir werden unsere Renditeerwartungen weiterhin erfüllen."Schätzungen der Investitionsausgaben, die zur Erreichung der Emissionsminderungsziele erforderlich sind, werden in den langfristigen Plan des Unternehmens aufgenommen. Es wird nicht erwartet, dass diese Investitionen in den nächsten drei Jahren einen wesentlichen Anteil an den Gesamtinvestitionen ausmachen und die Strategie der Kapitalallokation ändern. Viele der Projekte zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen befinden sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium, aber das Unternehmen wird seine Investitionen in Treibhausgasemissionen auf der Grundlage der Ertragsrate der einzelnen Projekte bewerten, weiterverfolgen und nach Prioritäten ordnen.LyondellBasell wird seine Klimaziele bei der SBTi einreichen, um sie anhand der SBTi-Richtlinien zu validieren. Die SBTi definiert und fördert bewährte Verfahren für die Festlegung von Treibhausgasemissionszielen in Unternehmen, die auf den neuesten Stand der Klimawissenschaft abgestimmt sind.Kurzfristig setzt LyondellBasell seine angekündigten Initiativen zur Emissionsreduzierung fort, darunter:- Abschluss von vier Strombezugsverträgen in Texas, die jährlich etwa 400.000 Tonnen der Scope-2-THG-Emissionen des Unternehmens ausmachen- Ausstieg aus der Nutzung von Kohle am Standort Wesseling, Deutschland, wodurch die Scope-2-Emissionen des Standorts um etwa 170.000 Tonnen jährlich reduziert werdenWie im April 2022 angekündigt, wird das Unternehmen seine Raffinerie in Houston bis Ende Dezember 2023 schließen. Es wird erwartet, dass dadurch die Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen um mehr als drei Millionen Tonnen jährlich und die Scope-3-Emissionen um etwa 40 Millionen Tonnen jährlich reduziert werden.LyondellBasell hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 mindestens 75 Prozent seines weltweiten Stroms aus kohlenstoffarmer Energie zu gewinnen, wobei ein Großteil davon aus dem bereits bestehenden Ziel stammt, mindestens 50 Prozent des weltweiten Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen.Viele der Initiativen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen, die bis 2030 umgesetzt werden sollen, werden 2024 und später beginnen, da das Unternehmen die bestehenden Zeitpläne für die Sanierung seiner größten Standorte nutzt:- Projekte zur Rückgewinnung von Prozesswärme, Elektrifizierung einer großen Prozessturbine und Optimierung des Dampfbedarfs am Standort Wesseling, Deutschland, im Jahr 2024- Optimierung der beheizten Anlagen durch fortschrittliche Digitalisierung, Effizienzsteigerung und Brennstoffmanagement am Standort Channelview, Texas, im Jahr 2025Darüber hinaus wird sich der bereits angekündigte Geschäftsbereich Circular and Low Carbon Solutions (Kreislaufwirtschaft und kohlenstoffarme Lösungen) auf die Erreichung des Ziels konzentrieren, bis 2030 jährlich zwei Millionen Tonnen recycelte und erneuerbare Polymere zu produzieren und zu vermarkten, um die Scope-3-Emissionen weiter zu reduzieren.Die Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette hat für das Unternehmen weiterhin höchste Priorität. Vor kurzem ist LyondellBasell der Gruppe Low Carbon Emitting Technologies (LCET) des Weltwirtschaftsforums (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3738659-1&h=90080904&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3738659-1%26h%3D2705565207%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finitiatives.weforum.org%252Flow-carbon-emitting-technologies-initiative%252Fhome%26a%3DWorld%2BEconomic%2BForum%2BLow%2BCarbon%2BEmitting%2BTechnologies%2B(LCET)&a=Low+Carbon+Emitting+Technologies+(LCET)+des+Weltwirtschaftsforums) beigetreten, um die Entwicklung und Verbreitung kohlenstoffarmer Technologien zu beschleunigen, die für die chemische Industrie und die damit verbundenen Wertschöpfungsketten erforderlich sind, um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.Zusätzliche Informationen über den Übergangsplan des Unternehmens, das Klimarisiko und den Ansatz der Kapitalallokation sowie die Anpassung an die Anforderungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) werden im Nachhaltigkeitsbericht 2022 von LyondellBasell enthalten sein. Um mehr über den Ansatz des Unternehmens zur Nachhaltigkeit zu erfahren, klicken Sie hier.Informationen zu LyondellBasellAls führendes Unternehmen in der globalen chemischen Industrie strebt LyondellBasell jeden Tag danach, das sicherste, am besten geführte und am meisten geschätzte Unternehmen in unserer Branche zu sein. Die Produkte, Materialien und Technologien des Unternehmens tragen in mehr als 100 internationalen Märkten zu nachhaltigen Lösungen für Lebensmittelsicherheit, Zugang zu sauberem Wasser, Gesundheitsfürsorge und Kraftstoffeffizienz bei. LyondellBasell legt großen Wert auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Eingliederung und setzt sich unter dem Motto Advancing Good für das Gute ein, wobei der Schwerpunkt auf unserem Planeten, den Gemeinden, in denen wir tätig sind, und unserer zukünftigen Belegschaft liegt. Das Unternehmen ist sehr stolz auf seine erstklassige Technologie und seine Kundenorientierung. LyondellBasell hat seine Ambitionen und Maßnahmen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz verstärkt, um die globalen Herausforderungen in Bezug auf Kunststoffabfälle und Dekarbonisierung zu bewältigen. Im Jahr 2022 wurde LyondellBasell zum fünften Mal in Folge vom FORTUNE Magazine als eines der weltweit am meisten bewunderten Unternehmen – „World's Most Admired Companies" – ausgezeichnet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.lyondellbasell.com oder folgen Sie @LyondellBasell (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3738659-1&h=2852090239&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3738659-1%26h%3D3130598053%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Flyondell-basell%252Fmycompany%252Fverification%252F%26a%3D%2540LyondellBasell&a=%40LyondellBasell) auf LinkedIn.Zukunftsgerichtete AussagenDie Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Annahmen des Managements von LyondellBasell, einschließlich Erwartungen, die auf Informationen und Prognosen Dritter beruhen, die zum Zeitpunkt dieser Aussagen als angemessen erachtet werden und erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Wenn in dieser Mitteilung die Worte „schätzen", „glauben", „fortsetzen", „könnten", „beabsichtigen", „können", „planen", „potenziell", „Strategie", „Ziel", „Ehrgeiz", „erreichen", „Weg", „ermöglichen", „Ziel", „sollten", „werden", „erwarten" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden Worte enthalten. Darüber hinaus sind Aussagen, die sich auf die Ziele von LyondellBasell für das Jahr 2030, das Netto-Null-Ziel und die damit verbundenen Bemühungen, Aktivitäten und erwarteten Investitionsausgaben beziehen, zukunftsorientierte Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, unter anderem aufgrund von Marktbedingungen, der Konjunkturabhängigkeit der Chemie-, Polymer- und Raffineriebranche, der Verfügbarkeit, der Kosten und der Preisvolatilität von Rohstoffen und Versorgungsleistungen, insbesondere der Kosten für Erdöl, Erdgas und den zugehörigen Erdgaskondensaten; unsere Fähigkeit, sicher zu arbeiten, die Produktion von recycelten und erneuerbaren Polymeren zu steigern und unsere Treibhausgasemissionen und unseren Energieverbrauch zu reduzieren; die Einführung neuer Technologien und die Fähigkeit, die daraus erwarteten Vorteile zu realisieren; unsere Fähigkeit, Kapital zur Finanzierung unserer klimabezogenen Initiativen zu erhalten; die Entwicklungen im Hinblick auf das Emissionshandelssystem der Europäischen Union (EU ETS) und unsere Fähigkeit, die damit verbundenen Kosten zu senken; unsere Fähigkeit, die Vorteile des U.S. Inflation Reduction Act zu nutzen; Aktionen unserer Lieferanten und Kunden, einschließlich der Verwendung der Produktfamilie von Circulen (Reduzierung von Kunststoffabfällen durch Verwendung recycelter Bestandteile und verringerter CO₂-Fußabdruck durch Verwendung von erneuerbaren Inhaltsstoffen); unsere Fähigkeit, erneuerbare und kohlenstoffarme Energie zu beschaffen und unsere Abhängigkeit von Kohle zu verringern; Produkt- und Preisdruck durch den Wettbewerb; Arbeitsbedingungen; Betriebsunterbrechungen; das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage für unsere Produkte und die unserer Joint Ventures und die damit verbundenen Auswirkungen der Produktionskapazitäten und Betriebsraten der Industrie; unsere Fähigkeit, die Kosten zu managen; künftige Finanz- und Betriebsergebnisse; Entwicklungen im Bereich des Klimawandels; rechtliche und umweltbezogene Verfahren; steuerliche Entscheidungen, Konsequenzen oder Verfahren; technologische Entwicklungen und unsere Fähigkeit, neue Produkte und Prozesstechnologien zu entwickeln; und potenzielle behördliche Maßnahmen, einschließlich klimabezogener Offenlegungspflichten. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, sind im Abschnitt „Risikofaktoren" unseres Formulars 10-K für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr zu finden sowie in unseren nachfolgenden Einreichungen bei der SEC, das unter www.lyondellbasell.com auf der Seite Investor Relations und auf der Website der Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov zu finden ist.Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurden, und basieren auf den Einschätzungen und Meinungen des Managements von LyondellBasell zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. LyondellBasell übernimmt und lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese Mitteilung bezieht sich auf bestimmte Rahmenbedingungen und Initiativen. Dabei beabsichtigt das Unternehmen nicht, diese Rahmenwerke zu billigen oder zu übernehmen und tut dies auch nicht auf Dauer. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Verwendung oder Definition bestimmter Begriffe oder Empfehlungen oder der Durchführbarkeit von Initiativen durch diese Organisationen.Die von LyondellBasell gemeldeten Emissionen und die erwarteten Reduzierungen basieren auf einer Kombination aus gemessenen und geschätzten Daten und stützen sich auf Industriestandards und bewährte Verfahren, einschließlich des Greenhouse Gas Protocol und der Leitlinien von IPIECA und dem American Petroleum Institute. Bei den angegebenen Emissionen handelt es sich nur um Schätzungen, und die Daten können sich im Zuge der Verbesserung von Methoden, Datenqualität und Technologie ändern. 