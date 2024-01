LyondellBasell Industries Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für LyondellbaSchlecht Industries wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 49,64 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 43,97 an, dass die Aktie neutral ist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von LyondellbaSchlecht Industries bei 96,09 USD, was einer Entfernung von +2,74 Prozent vom GD200 (93,53 USD) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 93,91 USD, was einem Abstand von +2,32 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Werte wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie in dieser Hinsicht führt. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine positive Einschätzung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von LyondellbaSchlecht Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,76 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt sie jedoch 56,72 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Branche "Chemikalien" beträgt die mittlere jährliche Rendite 74,48 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 56,72 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.