LyondellBasell Industries Aktie: Der absolute Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für LyondellbaSchlecht Industries betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 34,93 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 49,68, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls als "neutral" bewertet wird.

In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt 12 Analystenbewertungen für die LyondellbaSchlecht Industries-Aktie. Davon waren 2 Bewertungen "gut", 8 "neutral" und 2 "schlecht". Dies ergibt insgesamt ein "neutral" Rating. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu LyondellbaSchlecht Industries, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 99,9 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 3,56 Prozent bedeutet. Somit wird auch hier eine "neutral" Empfehlung abgeleitet, was zu einem "neutral" Rating für diesen Punkt der Analyse führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von LyondellbaSchlecht Industries mit 17,76 Prozent mehr als 4 Prozent darüber. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 13,57 Prozent. Auch hier liegt LyondellbaSchlecht Industries mit 4,18 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "gut"-Rating in dieser Kategorie.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich LyondellbaSchlecht Industries über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für LyondellbaSchlecht Industries in diesem Punkt die Einstufung: "neutral".

