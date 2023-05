LyondellBasell Industries Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Per 02.05.2023, 02:22 Uhr wird für die Aktie Lyondellbasell Industries am Heimatmarkt New York der Kurs von 94.61 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Commodity Chemikalien".

Wie Lyondellbasell Industries derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Lyondellbasell Industries beläuft sich mittlerweile auf 87,21 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 94,61 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,49 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 92,85 USD. Somit ist die Aktie mit +1,9 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Lyondellbasell Industries konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Lyondellbasell Industries auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Lyondellbasell Industries-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Buy, 6 Hold, 4 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 96,08 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 1,55 Prozent erzielen, da sie derzeit 94,61 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".