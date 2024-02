Der Aktienkurs von LyondellbaSchlecht Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,63 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 796,9 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -790,28 Prozent im Branchenvergleich für LyondellbaSchlecht Industries führt. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 796,9 Prozent, wobei LyondellbaSchlecht Industries 790,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für LyondellbaSchlecht Industries ausgesprochen haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Neutral", da es 1 Kaufempfehlung, 3 Neutral-Einstufungen und 1 Schlecht-Einstufung gibt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für LyondellbaSchlecht Industries bei 104 USD. Dies bedeutet eine prognostizierte Kursentwicklung von 6,45 Prozent, da der aktuelle Kurs bei 97,7 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ist LyondellbaSchlecht Industries mit einer Ausschüttung von 5,3 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalien (8328,93 %) niedriger einzustufen, da die Differenz 8323,64 Prozentpunkte beträgt. Daher wird das Unternehmen derzeit als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für LyondellbaSchlecht Industries liegt bei 26,76 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.