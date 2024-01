LyondellBasell Industries Aktie: Aus und vorbei!

Die LyondellbaSchlecht Industries-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 93,49 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 96,55 USD, was einem Unterschied von +3,27 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 93,79 USD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,94 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die LyondellbaSchlecht Industries-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Performance von LyondellbaSchlecht Industries in den letzten 12 Monaten bei 17,76 Prozent lag. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um 54,94 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -37,18 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 54,94 Prozent verzeichnete, liegt LyondellbaSchlecht Industries 37,18 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die LyondellbaSchlecht Industries-Aktie aktuell 48,67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 40 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zu LyondellbaSchlecht Industries veröffentlicht wurden. Auch auf der analytischen Seite wurden vor allem "Gut"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung aus der technischen Analyse, während die Performance im Branchenvergleich als schlecht beurteilt wird. Das Anleger-Sentiment zeigt jedoch eine positive Stimmung gegenüber der LyondellbaSchlecht Industries-Aktie.