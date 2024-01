Lynch Holdings Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Lynch-Aktie wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Dies führte zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments. Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Lynch liegt aktuell bei 28,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Lynch weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie der Lynch bei 2,06 AUD, während der Aktienkurs bei 1,75 AUD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

