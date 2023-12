Lynas Corporation wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

Die Lynas Rare Earths ist derzeit -7,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt und wird daher kurzfristig als "Schlecht" eingestuft. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -12,11 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Social Media waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber Lynas Rare Earths, mit insgesamt sieben positiven und vier negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu erkennen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis zeigt an, dass Lynas Rare Earths überkauft ist und daher mit einer "Schlecht"-Bewertung für den RSI eingestuft wird.

Insgesamt erhält das Lynas Rare Earths-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

