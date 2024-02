Lynas Corporation, tut es schon wieder!

Der Aktienkurs von Lynas Rare Earths hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -30,56 Prozent verzeichnet, was mehr als 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die gesamte "Metalle und Bergbau"-Branche hatte eine mittlere Rendite von -22,55 Prozent, wobei Lynas Rare Earths auch hier mit 8,01 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Lynas Rare Earths stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Lynas Rare Earths liegt derzeit bei 63,64, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die RSI daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Lynas Rare Earths-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,83 AUD lag. Der letzte Schlusskurs (5,69 AUD) weicht somit um -16,69 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Schlecht"-Einstufung, da der letzte Schlusskurs (6,29 AUD) um -9,54 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Lynas Rare Earths-Aktie eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der einfachen Charttechnik.