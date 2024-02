Lynas Corporation tut es schon wieder?

Die Lynas Rare Earths-Aktie hat in letzter Zeit eine negative Kursentwicklung verzeichnet. Der aktuelle Kurs liegt bei 5,76 AUD, was einer Entfernung von -15,79 Prozent vom GD200 (6,84 AUD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine schlechte Entwicklung. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 6,32 AUD liegt, ergibt sich mit einem Abstand von -8,86 Prozent ein weiteres "Schlecht"-Signal. Betrachtet man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen, so wird der Kurs der Lynas Rare Earths-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Lynas Rare Earths-Aktie liegt bei 54,43 und für die letzten 25 Tage bei 65,07. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") und der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite der Lynas Rare Earths-Aktie um mehr als 8 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.