Lynas Corporation Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Lynas Rare Earths verzeichnet aktuelle eine Abweichung von -3,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 -13,83 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Lynas Rare Earths ist überwiegend negativ, wie Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. In den letzten Tagen war das Interesse weder positiv noch negativ ausgerichtet, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Lynas Rare Earths derzeit mit einem Wert von 83,33 überkauft ist, was als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich hingegen ein neutraler Wert von 50.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine geringe Diskussionsaktivität, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls negativ.

Insgesamt wird die Lynas Rare Earths aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments als "Schlecht" eingestuft.