Lynas Corporation Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Lynas Rare Earths-Aktie erhält gemischte Bewertungen aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -12,46 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs nur um -4,94 Prozent davon abweicht. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Lynas Rare Earths liegt bei 55,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 57,74 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung für das Unternehmen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Allerdings hat sich die Stimmung für Lynas Rare Earths in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen vergeben wird.

Insgesamt wird die Lynas Rare Earths-Aktie aufgrund dieser Bewertungen mit einem "Neutral" eingestuft.