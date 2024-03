Lynas Corporation Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Lynas Rare Earths ist derzeit insgesamt negativ. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen, die in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen stattgefunden haben. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen besonders hervorgehoben, was dazu führt, dass die Einschätzung insgesamt als "Schlecht" betrachtet wird.

In technischer Hinsicht liegt der gleitende Durchschnittskurs der Lynas Rare Earths derzeit bei 4,36 AUD, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 3,74 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -14,22 Prozent liegt, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 3,9 AUD, was einen Abstand von -4,1 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Bei der Verwendung des Relative-Stärke-Index (RSI) für die technische Analyse zeigt sich, dass der RSI7 derzeit bei 60,98 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Lynas Rare Earths weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,28 Punkten, was ebenfalls darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche zeigt sich, dass Lynas Rare Earths in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,67 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -21,6 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine leichte Underperformance von -0,07 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Lynas Rare Earths ebenfalls mit -0,07 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.