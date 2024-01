Lynas Corporation Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Lynas Rare Earths Aktie zeigt derzeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 4,53 USD, während der eigentliche Kurs bei 4,51 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -0,44 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 4,46 USD, was einen Abstand von +1,12 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an sieben Tagen negative Themen überwogen. Die Diskussionen der Anleger konzentrierten sich verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lynas Rare Earths, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dadurch wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Lynas Rare Earths zeigt einen Wert von 71,43, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen 25-tägigen Zeitraum, weist einen Wert von 45,65 auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht".

