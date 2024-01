Lynas Corporation Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI von Lynas Rare Earths liegt bei 84,63 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beträgt 50,82, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Lynas Rare Earths besonders negativ diskutiert. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen überwogen vor allem negative Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 4,18 USD liegt, während der Aktienkurs bei 3,604 USD um -13,78 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 4,03 USD, was einer Abweichung von -10,57 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Lynas Rare Earths. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen aktuell viel Aufmerksamkeit der Anleger erhält, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.