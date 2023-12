Lynas Corporation Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien stand die Aktie von Lynas Rare Earths zuletzt im Fokus der Diskussionen, wobei hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Trotzdem waren die Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich von negativen Themen geprägt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine grundlegenden Veränderungen in der Kommunikation über Lynas Rare Earths in den sozialen Medien. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Häufigkeit der Diskussionen über ein Unternehmen gibt Hinweise darauf, ob es derzeit im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Lynas Rare Earths deutlich mehr diskutiert als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt dieser bei 12,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Lynas Rare Earths-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Hinblick auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +4,65 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dadurch wird die Aktie charttechnisch als "Neutral" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält Lynas Rare Earths daher ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

