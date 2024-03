Lynas Corporation Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Stimmung unter den Anlegern über die Lynas Rare Earths-Aktie ist überwiegend negativ, wie Analysten festgestellt haben. Dies ergibt sich aus der Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien in den letzten zwei Tagen. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Lynas Rare Earths-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -18,01 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite um 18,01 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den Branchenvergleich ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lynas Rare Earths-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 4,37 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,8 USD liegt damit deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,94 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) wird festgestellt, dass die Lynas Rare Earths-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (66,67 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (50 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt wird die Lynas Rare Earths-Aktie daher in Bezug auf die Stimmung, den Branchenvergleich, die technische Analyse und den Relative Strength Index mit einem "Schlecht"-Rating, einem "Schlecht"-Rating, einem "Neutral"-Rating und einem "Neutral"-Rating bewertet.