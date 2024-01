Lynas Corporation Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke rund um Lynas Rare Earths in den letzten Wochen stabil geblieben sind. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Dennoch ist ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer zu erkennen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, wobei in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurden auch positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Lynas Rare Earths-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung, sowohl für den 7-Tage-Index (66,94) als auch den 25-Tage-Index (59,76).

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 15,04 Prozent vom Durchschnitt abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bestätigt dieses Rating, da der letzte Schlusskurs um 11,93 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Zusammenfassend erhält die Lynas Rare Earths-Aktie daher auch in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.