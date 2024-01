Lynas Corporation Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier über- oder unterbewertet ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum ins Verhältnis gesetzt werden. Lynas Rare Earths wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 71,43 Punkten, was auf eine Überbewertung der Lynas Rare Earths-Aktie hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen ein neutrales Rating, da hier weder Über- noch Unterbewertung vorliegt.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Lynas Rare Earths derzeit 4,53 USD, während der aktuelle Kurs bei 4,49 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,88 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage weist einen Stand von 4,46 USD auf, was einen Abstand von +0,67 Prozent darstellt und somit auch zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird daher ein neutrales Gesamtrating vergeben.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass Lynas Rare Earths in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine Zunahme an negativen Kommentaren über Lynas Rare Earths in den letzten Wochen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Die Aktie wurde auch weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und somit zu einer schlechten Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung basierend auf der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment in den sozialen Medien.

Lynas Corporation kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Lynas Corporation jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Lynas Corporation-Analyse.

Lynas Corporation: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...