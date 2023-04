Lynas Corporation Aktie: Kursverfall nach Unternehmensmeldungen

Die Lynas Corporation-Aktie verzeichnet derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,73, was über dem Branchendurchschnitt von 4,67 im Bereich ‘Other Industrial Metals & Mining’ liegt. Diese positive Bewertung ist ein Hinweis auf eine solide finanzielle Performance des Unternehmens, die auf einem Wachstum in Umsatz und Gewinn beruht. Die Anleger sind daher zuversichtlich hinsichtlich einer positiven Entwicklung der Lynas Corporation in naher Zukunft.

Lynas Corporation: Chart zeigt Abwärtstrend der Aktie

Die Lynas Corporation verzeichnet auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses aktuell eine Abweichung von -28.27 Prozent über dem GD200, welcher bei 5.40 liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beläuft sich auf 4.89 und weist eine Unterbewertung von -20.81 für den aktuellen Aktienkurs von 3.87 EUR aus, was das negative...