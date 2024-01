Lynas Corporation Aktie: Ist das wirklich normal?

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Lynas Rare Earths beträgt zurzeit 4,53 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4,51 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz von -0,44 Prozent zum GD200 und führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 4,46 USD, was einer neutralen Bewertung mit einem Abstand von +1,12 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt dabei als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Der RSI der Lynas Rare Earths beträgt 71,43, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,65 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Lynas Rare Earths in den letzten Tagen überwiegend negativ. Bei der Diskussion über das Unternehmen überwog die negative Kommunikation an sieben Tagen, während positive Themen nur an sechs Tagen präsent waren. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "schlecht" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "schlecht" führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bezüglich Lynas Rare Earths wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "neutral".

