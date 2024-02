Lynas Corporation Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Lynas Rare Earths-Aktie wird aufgrund der technischen Analyse und des Sentiments der Anleger neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -12,46 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -4,94 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken hat sich für Lynas Rare Earths in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung zustande kommt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Lynas Rare Earths-Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, sowohl für den Zeitraum von 7 Tagen als auch für den Zeitraum von 25 Tagen.

Das Anleger-Sentiment war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit vereinzelten Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Bewertung aus der technischen Analyse und dem Sentiment der Anleger, mit einer positiven Tendenz in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen.