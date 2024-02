Lynas Corporation Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder Buzz um die Lynas Rare Earths-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Lynas Rare Earths daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Aktie (3,79 USD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (4,5 USD) liegt, was einem Unterschied von -15,78 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Lynas Rare Earths-Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,25 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie auf Grundlage der einfachen Charttechnik insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an neun Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit Lynas Rare Earths diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lynas Rare Earths liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 70, was ebenfalls als Anzeichen für eine überkaufte Situation gilt und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.