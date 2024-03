Lynas Corporation Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristige Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Lynas Rare Earths wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Lynas Rare Earths weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,92 und zeigt, dass Lynas Rare Earths auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Lynas Rare Earths in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Allerdings wird deutlich weniger über das Unternehmen diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Lynas Rare Earths im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,67 Prozent erzielt, was 1,06 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -20,6 Prozent, und Lynas Rare Earths liegt aktuell 1,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Lynas Rare Earths ist derzeit -1,69 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -12,65 Prozent, wodurch die Einschätzung für diesen Zeitraum als "Schlecht" gilt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.