Lynas Corporation Aktie: Geht es jetzt los?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Lynas Rare Earths-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Lynas Rare Earths-Aktie beträgt 61,73, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 62,5 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Das Gesamtranking auf Basis des Relative Strength Indikators ergibt daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet haben wir eine mittlere Diskussionsintensität für Lynas Rare Earths gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen. Das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ist somit "Neutral".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Lynas Rare Earths-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 4,52 USD. Der letzte Schlusskurs von 3,9 USD liegt daher deutlich darunter, mit einer Abweichung von -13,72 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (4,33 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -9,93 Prozent. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Lynas Rare Earths-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne klare Richtung im positiven oder negativen Bereich. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Lynas Rare Earths, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich damit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.