Lynas Corporation Aktie: Es wird konkret!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Lynas Rare Earths, die im Segment "Diversified Metals & Mining" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 09.06.2023, 19:23 Uhr, mit 5.19 USD.

Die Aussichten für Lynas Rare Earths haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Lynas Rare Earths derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 5,28 USD, womit der Kurs der Aktie (5,19 USD) um -1,7 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4,62 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +12,34 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Lynas Rare Earths. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 25,45 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Lynas Rare Earths momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Lynas Rare Earths ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 29,05). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Buy"-Bewertung. Lynas Rare Earths wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Lynas Rare Earths. Es gab insgesamt drei positive und zehn negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Lynas Rare Earths daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Lynas Rare Earths von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

Sollten Lynas Corporation Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Lynas Corporation jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Lynas Corporation-Analyse.

Lynas Corporation: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...