Lynas Corporation Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs von Lynas Rare Earths hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Materialien" eine Rendite von -34,36 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von -22,41 Prozent, wobei Lynas Rare Earths mit 11,95 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Lynas Rare Earths zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 43, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 64,23 liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Lynas Rare Earths waren. Aktuell haben vor allem positive Themen das Interesse der Anleger geweckt, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich in den letzten Wochen bei Lynas Rare Earths keine wesentliche Veränderung ergeben. Die Stimmung bleibt neutral, aber es wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Lynas Rare Earths aufgrund der Analyse ein insgesamt "Schlecht"-Rating, basierend auf dem Aktienkurs, dem RSI, dem Anleger-Sentiment und dem Buzz.