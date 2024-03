Lynas Corporation Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Aktienkurs von Lynas Rare Earths hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,67 Prozent erzielt. Dies liegt 1,06 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien"), die eine Rendite von -20,6 Prozent erreichten. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt ebenfalls -20,6 Prozent, wobei Lynas Rare Earths aktuell 1,06 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Lynas Rare Earths liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 52,92 keine Überkäufe oder Überverkäufe an, weshalb auch dieser eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Lynas Rare Earths überwiegend negativ diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen und an fünf Tagen negative Themen dominierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Lynas Rare Earths in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung vonseiten der Redaktion führt. Jedoch wurde insgesamt weniger über das Unternehmen diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.