Lynas Corporation Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und gibt an, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Lynas Rare Earths liegt bei 52,94, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 67, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen in Diskussionen weniger beachtet, was zu einer schlechteren Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lynas Rare Earths-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 4,51 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,85 USD steht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Der GD50 beträgt derzeit 4,29 USD, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, aber in den letzten Tagen standen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.