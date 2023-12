Lynas Corporation Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Lynas Rare Earths betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 33,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,7 und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit wird Lynas Rare Earths insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Beim Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität für Lynas Rare Earths nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was die Gesamtbewertung der Aktie auf "Schlecht" festlegt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist dagegen insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Lynas Rare Earths als "Neutral" bewertet, da er sowohl vom GD200 als auch vom GD50 nur leichte Abweichungen aufweist.

Insgesamt ergibt sich für Lynas Rare Earths eine neutrale bis leicht positive Tendenz in Bezug auf den RSI, das Sentiment und Buzz sowie die Anleger-Stimmung.

Lynas Corporation kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Lynas Corporation jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Lynas Corporation-Analyse.

Lynas Corporation: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...