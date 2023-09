Lynas-Aktie: Bietet sie jetzt ein vielversprechendes Potenzial?

Seit Anfang August verzeichnet die Lynas-Aktie eine Aufwärtsentwicklung. Das Bergbauunternehmen, das sich auf seltene Erden konzentriert, legte am 29. August seine Quartalszahlen vor. Der Gewinn brach ein und die Kosten für die “Seltene-Erden-Anlage” in Kalgoorlie werden steigen – dennoch konnte der Aktienkurs um beachtliche 3,17 Prozent zulegen. Dies stellte einen neuen Höchststand in der Erholungsphase seit Anfang August dar.

Die nachfolgenden Tage zeigten jedoch eine Stagnation des Kurses und an der Heimatbörse Australien Stock Exchange bewegt sich dieser seither seitwärts.

Lynas sucht Partner

In Zusammenhang mit den vorgelegten Quartalsdaten berichtete CEO Amanda Lacaze, dass Lynas aktiv Partner für das Downstream-Geschäft in den USA sucht. In einem Telefongespräch am Dienstag erklärte sie: „Wir sind momentan engagiert...