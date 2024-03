Lyft Inc, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Lyft-Aktie: der aktuelle Wert liegt bei 36, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 35,53 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Lyft-Aktie für die letzten 200 Handelstage (12,05 USD) um +47,8 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (17,81 USD) ab. Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,61 USD) liegt mit einer Abweichung von +21,9 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Somit erhält die Lyft-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Lyft-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 64,23 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Lyft damit 148,88 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Straße und Schiene" beträgt 12 Prozent, und Lyft liegt aktuell 52,23 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Lyft derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,02 Prozent. Somit erhält die Lyft-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der niedrigen Dividendenrendite im Vergleich zur Branche.