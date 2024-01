Lyft Inc Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Lyft schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Straße und Schiene. Der Unterschied beträgt 4,9 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,9 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Lyft insgesamt 18 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral" und setzt sich aus 5 "Gut"-, 13 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch die jüngsten Bewertungen für die Aktie sind überwiegend "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Basierend auf einer Kursprognose von 14,67 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 10,28 Prozent. Dies stellt also eine "Gut"-Empfehlung dar. Insgesamt erhält Lyft daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lyft. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 62,63 Punkten, was bedeutet, dass die Lyft-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass Lyft weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 44,57). Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Lyft daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

