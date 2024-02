Lyft Inc Aktie: Jubelschreie!

Die Aktie von Lyft wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, welcher aktuell bei 11,36 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 16,13 USD (+41,99 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 13,93 USD über dem letzten Schlusskurs (+15,79 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Lyft-Aktie damit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Des Weiteren wurde die Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet, um festzustellen, ob sie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35,51 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 38,19 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Ein Blick auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass in den vergangenen Wochen überwiegend negative Meinungen zu Lyft geäußert wurden. Auch die thematisierten Themen rund um das Unternehmen waren überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Schlecht" führt.

Schließlich wurde auch die Dividendenpolitik von Lyft bewertet, wobei festgestellt wurde, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was zu einer negativen Differenz von -5,03 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Straße und Schiene" führt. Aus diesem Grund erhält Lyft eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Lyft-Aktie, wobei die einfache Charttechnik und der RSI zu einer neutralen bis positiven Bewertung führen, während die Anlegerstimmung und die Dividendenpolitik eher negativ ausfallen.