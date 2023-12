Lyft Inc Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Lyft eingestellt waren. Insgesamt gab es fünf positive und sechs negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis einer Stimmungsanalyse erhält Lyft daher eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" hat Lyft im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,81 Prozent erzielt, was 154,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 13,3 Prozent, wobei Lyft aktuell 21,11 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Lyft derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Straße und Schiene, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben einen Einfluss auf die Stimmungen der Anleger. Bei Lyft wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer weiteren Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.